Autobus all'idrogeno: a Firenze, Lucca e Prato. Con 64 milioni del Pnrr (Di giovedì 16 dicembre 2021) Accelerata sui bus a idrogeno ed elettrici. Secondo il nuovo decreto proposto ieri nella conferenza stato regione, dal Pnrr arrivano 64 milioni di euro per Firenze, Lucca e Prato per l'acquisto di mezzi ecologici entro il 30 giugno del 2026. Le risorse del Pnrr sono assegnate ai comuni capoluogo di Città metropolitana e ai Comuni con più elevato tasso di inquinamento da Pm10 e biossido di azoto L'articolo proviene da Firenze Post.

