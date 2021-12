Auto, stop per questi motori: svolta storica per l’Italia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Auto, arriva lo stop storico per l’Italia: c’è una data per alcuni motori che per presto smetteranno di circolare. Ecco tutti i dettagli svolta storica per l’Italia nel settore delle Auto, con l’adeguamento alle direttive imposte della Comunità Europea in chiave lotta all’inquinamento. Il governo ha preso una decisione che si potrebbe definire epocale, con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 16 dicembre 2021), arriva lostorico per: c’è una data per alcuniche per presto smetteranno di circolare. Ecco tutti i dettaglipernel settore delle, con l’adeguamento alle direttive imposte della Comunità Europea in chiave lotta all’inquinamento. Il governo ha preso una decisione che si potrebbe definire epocale, con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Majden3 : RT @Giogio47658624: @Sav3ri8 per le auto elettriche ? 11 miliardi di euro contro il dissesto idrogeologico ? L’Aumento del tempo pieno nell… - Giogio47658624 : @Sav3ri8 per le auto elettriche ? 11 miliardi di euro contro il dissesto idrogeologico ? L’Aumento del tempo pieno… - HDmotori : RT @HDmotori: Stop alle endotermiche dal 2035. UNRAE chiede al Governo strategia e investimenti - Pradivio : RT @MiTomorrow: Pochi giorni fa l'assessora all'ambiente, Elena Grandi, ha proposto una misura drastica come lo stop alle auto private dal… - oggitreviso : Smog oltre limiti, a Treviso da giovedì scatta l'allerta arancio: stop alle auto fino a Euro 5… -