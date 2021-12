Australia: vento solleva castello gonfiabile, 5 bimbi morti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cinque bambini Australiani sono morti questa mattina in una scuola elementare di Devonport, in Tasmania, durante una festa di fine anno mentre giocavano su un castello gonfiabile sollevato da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cinque bambinini sonoquesta mattina in una scuola elementare di Devonport, in Tasmania, durante una festa di fine anno mentre giocavano su unto da una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tragedia in Australia: quattro bambini sono morti e altri cinque sono gravemente feriti dopo che il castello gonfia… - ilpost : In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento - oknosureddit : Australia: vento solleva castello gonfiabile, 5 bimbi morti. Tutti di una scuola elementare della Tasmania. Altri 4… - BreakingItalyNe : AUSTRALIA: Castello gonfiabile spazzato via dal vento durante una festa di fine anno alla Hillcrest Primary School… - Labellasospesa : RT @Agenzia_Ansa: Tragedia in Australia: quattro bambini sono morti e altri cinque sono gravemente feriti dopo che il castello gonfiabile s… -