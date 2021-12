Australia, morti 4 bambini sul castello gonfiabile volato via con il vento (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un colpo di vento, una folata inattesa, si porta via il castello gonfiabile sul quale sta giocando, in quel momento, un gruppo di bambini in gita ed è la tragedia in Australia con 4 piccoli che precipitano morendo nel terribile impatto con il terreno. È accaduto in Tasmania, a Devonport, alle 10 del mattino locali, mentre era in corso una festa per la fine dell’anno scolastico in una scuola, la Hillcrest Primary School. I quattro bambini sono rimasti uccisi ed altri cinque feriti i nell’incidente avvenuto nel parco gonfiabili allestito li. Proprio mentre i bambini stavano giocando sul castello gonfiabile, una forte folata di vento lo ha sollevato per aria facendo poi cadere i piccoli da un’altezza di 10 metri. La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un colpo di, una folata inattesa, si porta via ilsul quale sta giocando, in quel momento, un gruppo diin gita ed è la tragedia incon 4 piccoli che precipitano morendo nel terribile impatto con il terreno. È accaduto in Tasmania, a Devonport, alle 10 del mattino locali, mentre era in corso una festa per la fine dell’anno scolastico in una scuola, la Hillcrest Primary School. I quattrosono rimasti uccisi ed altri cinque feriti i nell’incidente avvenuto nel parco gonfiabili allestito li. Proprio mentre istavano giocando sul, una forte folata dilo ha sollevato per aria facendo poi cadere i piccoli da un’altezza di 10 metri. La ...

