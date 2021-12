Australia, incidente in parco gonfiabili: morti 4 bambini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quattro bambini sono rimasti uccisi ed altri cinque feriti in un incidente avvenuto oggi in un parco gonfiabili in Australia. Mentre i bambini stavano giocando in un castello gonfiabile, una forte folata di vento lo ha trasportato in aria facendo poi cadere i piccoli da un’altezza di 10 metri. La vittime, due bambini e due bambine, erano in gita con una scuola elementare di Devonport, in Tasmania. Il premier Australiano, Scott Morrison, è intervenuto per esprimere il suo cordoglio alle famiglie di fronte a questo incidente “straziante”. “Una gita che si trasforma in una tragedia orribile, ed in questo periodo dell’anno, è assolutamente straziante”, ha detto riferendosi all’avvicinarsi del Natale. Non è la prima volta che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quattrosono rimasti uccisi ed altri cinque feriti in unavvenuto oggi in unin. Mentre istavano giocando in un castello gonfiabile, una forte folata di vento lo ha trasportato in aria facendo poi cadere i piccoli da un’altezza di 10 metri. La vittime, duee due bambine, erano in gita con una scuola elementare di Devonport, in Tasmania. Il premierno, Scott Morrison, è intervenuto per esprimere il suo cordoglio alle famiglie di fronte a questo“straziante”. “Una gita che si trasforma in una tragedia orribile, ed in questo periodo dell’anno, è assolutamente straziante”, ha detto riferendosi all’avvicinarsi del Natale. Non è la prima volta che si ...

