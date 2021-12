Australia | gioco gonfiabile si ribalta per il vento | morti 4 bambini

Advertising

Quattro bambini sono morti , e molti altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale si è ribaltato per una folata di vento durante una festa di fine anno in. 'Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti - ha detto la polizia dello Stato della Tasmania - , altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi'. Il ......da terra a causa del vento durante una festa di fine anno in una scuola elementare in. '... Ilgonfiabile era alto circa 10 metri. La dinamica L'incidente, secondo la ricostruzione della ...Quattro bambini sono morti, e molti altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale è esploso durante una festa di fine anno in Tasmania, Australia. "Posso tristemente confermare che ...Quattro bambini sono rimasti uccisi e molti altri gravemente feriti nell’esplosione di un castello gonfiabile, durante una festa di fine anno in Australia. «Purtroppo, possiamo confermare che quattro.