Australia, castello gonfiabile sollevato da una raffica di vento: morti 4 bambini. “Volati da 10 metri, altri quattro in condizioni critiche” (Di giovedì 16 dicembre 2021) quattro bambini morti e altrettanti in condizioni definite “critiche” dalla polizia. Tutto per colpa di un castello gonfiabile che è stato sollevato da una raffica di vento, provocando la caduta dei piccoli a terra da un’altezza di circa 10 metri. È accaduto a Devonport, nello stato della Tasmania, in Australia. A riferire del tragico incidente sono i media internazionali e la notizia è stata confermata dalla polizia della Tasmania. “Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti – ha spiegato un portavoce delle forze dell’ordine – altri quattro sono in condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)e altrettanti indefinite “” dalla polizia. Tutto per colpa di unche è statoda unadi, provocando la caduta dei piccoli a terra da un’altezza di circa 10. È accaduto a Devonport, nello stato della Tasmania, in. A riferire del tragico incidente sono i media internazionali e la notizia è stata confermata dalla polizia della Tasmania. “Posso tristemente confermare chesono– ha spiegato un portavoce delle forze dell’ordine –sono in...

Advertising

ilpost : In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento - SkyTG24 : Australia, esplode castello gonfiabile: muoiono 4 bambini - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Tragedia in Australia: quattro bambini sono morti e altri cinque sono gravemente feriti dopo che il castello gonfiabile s… - xspidermommy : RT @FrancoScarsell2: Bambini che muoiono giocando in una giornata divertente, poi,tutto si trasforma in tragedia che in questo periodo dell… - robgar80 : Una notizia che sembra uscita da IT di Stephen King -