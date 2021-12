Attività teatrali in orario curriculare o extracurriculare: si possono svolgere con distanziamento, mascherina, aerazione e uso guanti (Di giovedì 16 dicembre 2021) È possibile svolgere Attività teatrali che coinvolgano gli alunni in orario curricolare o extracurricolare? Con quali accorgimenti specifici per contenere il rischio di contagio? Sì. Le Attività teatrali, assimilabili a quelle di tipo laboratoriale, potranno essere svolte nel rispetto delle misure previste dai protocolli scolastici e coerentemente a quanto riportato nel DPCM 3 novembre 2020 - scheda tecnica “Produzioni teatrali” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) È possibileche coinvolgano gli alunni incurricolare o extracurricolare? Con quali accorgimenti specifici per contenere il rischio di contagio? Sì. Le, assimilabili a quelle di tipo laboratoriale, potranno essere svolte nel rispetto delle misure previste dai protocolli scolastici e coerentemente a quanto riportato nel DPCM 3 novembre 2020 - scheda tecnica “Produzioni” L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Attività teatrali in orario curriculare o extracurriculare: si possono svolgere con distanziamento, mascherina, aer… - TecnicaScuola : Attività teatrali: no obbligo di green pass per gli studenti, ma per i loro genitori sì -- -

Ultime Notizie dalla rete : Attività teatrali Wearables (dispositivi indossabili): cosa sono, applicazioni ed esempi ... monitoraggio sonno e stress, ossigenazione del sangue e rilevamento automatico dell'attività. ... È anche autore di opere teatrali e di narrativa. Ultimo romanzo pubblicato, Focara di sangue, Edizioni ...

Massimo Ongaro è il nuovo direttore Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento: ''Nomina a maggioranza con astensione della vice ... ... attività teatrali, di danza e di musica". Nel quadriennio 2014 - 2017 ha ricoperto il ruolo di segretario accademico dell'Ateneo Veneto di Scienze Lettere ed Arti di Venezia di cui è socio. Ha ...

Attività teatrali: no obbligo di green pass per gli studenti, ma per i loro genitori sì Tecnica della Scuola ... monitoraggio sonno e stress, ossigenazione del sangue e rilevamento automatico dell'. ... È anche autore di operee di narrativa. Ultimo romanzo pubblicato, Focara di sangue, Edizioni ......, di danza e di musica". Nel quadriennio 2014 - 2017 ha ricoperto il ruolo di segretario accademico dell'Ateneo Veneto di Scienze Lettere ed Arti di Venezia di cui è socio. Ha ...