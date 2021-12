Atletica: sospeso per doping il velocista azzurro Infantino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il velocista azzurro Antonio Baldassare Infantino è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del codice antidoping, ovvero «presenza di una... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 dicembre 2021) IlAntonio Baldassareè statoin via cautelare dal Tribunale Nazionale Antiper violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del codice anti, ovvero «presenza di una...

Advertising

Queenatletica : Clamoroso: sospeso per doping non il classico amatore ma un primattore dell'atletica italiana, Antonio Infantino! E… - sportface2016 : #Atletica, #Infantino sospeso in via cautelare per #doping -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica sospeso Atletica: sospeso per doping il velocista azzurro Infantino Il velocista azzurro Antonio Baldassare Infantino è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del codice antidoping, ovvero "presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel ...

Atletica, Infantino sospeso in via cautelare per doping Il velocista Antonio Baldassarre Infantino è stato sospeso in via cautelare per doping . A renderlo noto è l' Organizzazione Nazionale Antidoping (Nado) tramite il seguente comunicato: 'Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza ...

Doping: Antonio Infantino sospeso dal TNA! Queen Atletica Atletica: sospeso per doping il velocista azzurro Infantino La motivazione: «Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta» ...

TNA: sospeso Antonio Infantino Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Antonio Baldassare Infantino (tesserat ...

Il velocista azzurro Antonio Baldassare Infantino è statoin via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del codice antidoping, ovvero "presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel ...Il velocista Antonio Baldassarre Infantino è statoin via cautelare per doping . A renderlo noto è l' Organizzazione Nazionale Antidoping (Nado) tramite il seguente comunicato: 'Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza ...La motivazione: «Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta» ...Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Antonio Baldassare Infantino (tesserat ...