Atleta della nazionale italiana sospeso per doping: l’accusa dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il nome di uno degli atleti che hanno rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo è al centro di un presunto caso di doping. In queste ore, Antonio Baldassare Infantino è stato sospeso in via cautelare, per volere del Tribunale nazionale Antidoping. Per lui sono state ora disposte ulteriori analisi volte a verificare la sua effettiva colpevolezza. Caso di doping nell’atletica leggera italiana: le accuse “ll Tribunale nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’Atleta Antonio Baldassare Infantino (tesserato FIDAL) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2? questa è la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il nome di uno degli atleti che hanno rappresentato l’Italia allediè al centro di un presunto caso di. In queste ore, Antonio Baldassare Infantino è statoin via cautelare, per volere del TribunaleAnti. Per lui sono state ora disposte ulteriori analisi volte a verificare la sua effettiva colpevolezza. Caso dinell’atletica leggera: le accuse “ll TribunaleAnti, in accoglimento dell’istanza proposta dalla ProcuraAnti, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’Antonio Baldassare Infantino (tesserato FIDAL) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2? questa è la ...

