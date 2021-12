(Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ihanno aderito in massa alla campagna vaccinale contro il Covid e il 94,8% ha il. E' quanto rilevato dal report “Welfare, lavoro domestico e”, il primo elaborato nell'ambito del progetto “Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in Italia” realizzato dalper(Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico). L'indagine, effettuata su un campione di famiglie associate ad, è stata presentata da Andrea Toma dele discussa da Massimiliano Valerii, direttore generale del, Alessandro Lupi, vice presidente di, e Andrea Zini, presidente ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Assindatcolf-Censis, il 95% dei lavoratori domestici ha il Green pass - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – I lavoratori domestici hanno aderito in massa alla campagna vaccinale contro il Covid e il 94,8%… - LaNotifica : Assindatcolf-Censis, il 95% dei lavoratori domestici ha il Green pass - ItaliaNotizie24 : Assindatcolf-Censis, il 95% dei lavoratori domestici ha il Green pass - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Assindatcolf-Censis, il 95% dei lavoratori domestici ha il Green pass -… -

Ultime Notizie dalla rete : Assindatcolf Censis

Qui News Pisa

... lavoro domestico e Green Pass", il primo elaborato nell'ambito del progetto "Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in Italia", realizzato dalper(l'...... lavoro domestico e Green Pass", il primo elaborato nell'ambito del progetto "Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in Italia", realizzato dalper(l'...ROMA (ITALPRESS) - I lavoratori domestici hanno aderito in massa alla campagna vaccinale contro il Covid e il 94,8% ha il Green pass. E' quanto rilevato da ...I lavoratori domestici nelle case degli italiani hanno il Green Pass. A confermarlo è il 94,8% delle famiglie datrici di lavoro associate a Assindatcolf. Solo nel 3,3% delle famiglie ...