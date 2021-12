Asl Rm 3 | da domani drive in Fiumicino accessibile solo su prenotazione

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – “Il-in Lunga Sosta didasaràsuper evitare lunghe attese e saranno aumentati i posti disponibili per eseguire i test. Desidero scusarmi per alcuni disservizi riscontrati negli ultimi giorni, ma assicuro che l’impegno dei nostri operatori non è mai venuto meno e sarà così anche per il-in aziendale presso piazza Carlo Forlanini”. Lo dichiara il Direttore generale della Asl Roma 3, Francesca Milito.

Advertising

info_externa2 : Domani 16 dicembre, intanto, a prima giornata (ore 15/18) interamente dedicata alla vaccinazione dei bambini dai 5… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Arrivate le 36mila dosi di #VaccinoPediatrico destinate alle Asl della #Liguria e all’ospedale Gaslini. 'Domani - ricorda… - BabboleoNews : Arrivate le 36mila dosi di #VaccinoPediatrico destinate alle Asl della #Liguria e all’ospedale Gaslini. 'Domani - r… - AgoraBlog2 : SANITA'???? Organizzati dalla ASL punti vaccinali nelle scuole, percorsi dedicati negli hub #aslbari - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #CampagnaVaccinale, da domani programmati 3mila vaccini per i bambini della Azienda Sanitari… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl domani

Tutti gli slot predisposti dallasono andati esauriti e stiamo verificando con la Regione la ...in provincia di Arezzo proseguirà con aperture mirate in varie altre sedi già a partire da......facciamo da due anni " precisa " siamo in continuo contatto con il preside Luca Borgioli e con, ...in quarantena la classe dove è stato rivelato il maggior numero di positivi e sospeso per, ...Arezzo, 16 dicembre 2021 - Oggi ad Arezzo, domani in Valdarno e in Valdichiana. Al via le vaccinazioni anti covid pediatriche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Nella giornata odierna il primo appuntam ...FIUMICINO - Nuova ambulanza per la Protezione civile Nuovo Domani di Fiumicino. «Voglio ringraziare tutte le volontarie e i volontari che operano sul nostro territorio instancabilmente e con dedizione ...