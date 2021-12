Ascolti tv 15 dicembre 2021 | “Sanremo Giovani” meglio dell’anno scorso | mentre “Chi l’ha visto?” batte ancora Canale5

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 16 dicembre 2021)tv: su Rai1 scelti i tre cantanti esordienti per il Festival diCompletato il cast dei cantanti in gara al prossimo Festival di, con i tre finalisti di, Yuman, Tananai e Matteo Romano, programma che ieri sera su Rai1 ha registrato il 13,39% di share media con 2,425 milioni di telespettatori. L’annola finale condotta sempre da Amadeus aveva raccolto 3 punti percentuali in meno,settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 15,1% e 3,1 milioni con il film Remi. Medaglia d’argento per Chi? su Rai3 con il 10,20% e 1,916 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 10,4% e 2 milioni. Terza piazza per ...