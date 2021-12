Arsenal-West Ham (2-0): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) La giornata numero 17 di Premier League ci regala un’avvincente sfida tra maestro e allievo. All’Emirates Stadium va in scena il derby di Londra che vale un piazzamento in zona Champions, tra l’Arsenal di Arteta e il West Ham di Moyes. A spuntarla sono i padroni di casa per 2-0, grazie alle reti di Martinelli e Smith Rowe, arrivate entrambe nella ripresa. Cerchiamo di analizzare tatticamente la partita e capire dove l’Arsenal ha prevalso sul West Ham, iniziando, come sempre, dalle formazioni iniziali. I padroni di casa scendono in campo col 4-4-1-1. Davanti a Ramsdale, la linea di difesa è composta da Tierney, Gabriel, White e Tomiyasu. A centrocampo giocano Xhaka e Partey centrali, con Martinelli e Saka esterni. In attacco il neocapitano Lacazette, supportato da Odegaard. Gli hammers, in piena ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 16 dicembre 2021) La giornata numero 17 di Premier League ci regala un’avvincente sfida tra maestro e allievo. All’Emirates Stadium va in scena il derby di Londra che vale un piazzamento in zona Champions, tra l’di Arteta e ilHam di Moyes. A spuntarla sono i padroni di casa per 2-0, grazie alle reti di Martinelli e Smith Rowe, arrivate entrambe nella ripresa. Cerchiamo di analizzaremente la partita e capire dove l’ha prevalso sulHam, iniziando, come sempre, dalle formazioni iniziali. I padroni di casa scendono in campo col 4-4-1-1. Davanti a Ramsdale, la linea di difesa è composta da Tierney, Gabriel, White e Tomiyasu. A centrocampo giocano Xhaka e Partey centrali, con Martinelli e Saka esterni. In attacco il neocapitano Lacazette, supportato da Odegaard. Gli hammers, in piena ...

