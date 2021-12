Arriva la decisione ufficiale sulla Coppa d’Africa: il comunicato della federazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il torneo non è più a rischio. Alla fine è Arrivato il comunicato ufficiale che chiarisce e concilia definitivamente l’effettiva fattibilità della Coppa d’Africa. Ad annunciarlo son state la CAF (Confederazione calcistica africana), FECAFOOT (Federcalcio camerunese) e COCAN (Comitato organizzatore della competizione) tramite un documento solenne. Coppa d’Africa, c’è la decisione ufficiale: il comunicato definitivo della CAF! Si era temuto molto nei giorni scorsi! La Coppa d’Africa non si farà, può saltare la il torneo africano: così intitolavano i principali quotidiani sulla clamorosa ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il torneo non è più a rischio. Alla fine èto ilche chiarisce e concilia definitivamente l’effettiva fattibilità. Ad annunciarlo son state la CAF (Concalcistica africana), FECAFOOT (Federcalcio camerunese) e COCAN (Comitato organizzatorecompetizione) tramite un documento solenne., c’è la: ildefinitivoCAF! Si era temuto molto nei giorni scorsi! Lanon si farà, può saltare la il torneo africano: così intitolavano i principali quotidianiclamorosa ...

