Arbolino | Voglio mostrare a tutti di cosa sono capace in Moto2 - News

Il 2021 ha visto il debutto di Tony Arbolino nella Moto2 (qui la lista di tutti i piloti 2022) dove ha ottenuto come miglior risultato il quarto posto in Francia, e si è assicurato il passaggio a una ...

Il 2021 ha visto il debutto di Tonynella Moto2 (qui la lista di tutti i piloti 2022) dove ha ottenuto come miglior risultato ... È incredibile essere nel suo stesso box eusare la sua ......molto veloce in queste condizioni di misto - ha commentato Antonelli - andavo molto forte e... precedendo: Lorenzo Baldassarri (Mv Agusta Forward), Tony(Intact GP) e Simone Corsi (Mv ...Il pilota di Garbagnate Milanese è impaziente di iniziare la stagione 2022 con la nuova squadra, con cui fin da subito si è trovato alla grande. Ecco le sue parole ...Tony Arbolino si lascia alle spalle l'anno d'esordio in Moto2. "Mi aspettavo di più" ha ammesso. Guarda con più fiducia al 2022 con Marc VDS.