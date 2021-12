Antonio Fiorillo all’Oasi di Babbo Natale di Casoria: Un sorriso a chi ha bisogno di affetto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Reduce dai successi televisivi di “Sabato, domenica e lunedì” (in prima visione martedì scorso su Rai 1) e, ora, al cinema con Alessandro Siani, Christian De Sica e Diletta Leotta in “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, Antonio Fiorillo, comico Casoriano classe ’76, non ha voluto far mancare il suo sostegno all’iniziativa solidale dell’Oasi di Babbo Natale, organizzata dalle Suore Francescane Elisabettine Bigie di Casoria con il patrocinio del Comune di Casoria e la partecipazione di diversi sponsor locali. All’interno della struttura dedicata a San Ludovico, alle spalle della centralissima piazza Cirillo, l’attore napoletano si esibirà domenica sera, a partire dalle ore 19, in uno spettacolo di cabaret dal titolo “Quasi famoso”, con gag ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Reduce dai successi televisivi di “Sabato, domenica e lunedì” (in prima visione martedì scorso su Rai 1) e, ora, al cinema con Alessandro Siani, Christian De Sica e Diletta Leotta in “Chi ha incastrato?”,, comicono classe ’76, non ha voluto far mancare il suo sostegno all’iniziativa solidale dell’Oasi di, organizzata dalle Suore Francescane Elisabettine Bigie dicon il patrocinio del Comune die la partecipazione di diversi sponsor locali. All’interno della struttura dedicata a San Ludovico, alle spalle della centralissima piazza Cirillo, l’attore napoletano si esibirà domenica sera, a partire dalle ore 19, in uno spettacolo di cabaret dal titolo “Quasi famoso”, con gag ...

Advertising

Antonio_Tatti_ : RT @Coninews: ???? Capitano del Settebello ?? Oro alle Olimpiadi di #Barcellona1992 ???? Leggenda della pallanuoto e dello sport italiano Buon… - ObiettivoN : Luca Sepe e Antonio Fiorillo a Sorrento: serata di beneficenza per l'ospedale domani al teatro Tasso -… - positanonews : Eventi. Luca Sepe e Antonio Fiorillo a Sorrento: serata di beneficenza per l’ospedale tra le #news… - positanonews : #EventieSerate Eventi. Luca Sepe e Antonio Fiorillo a Sorrento: serata di beneficenza per l’ospedale - comunesorrento : Luca Sepe e Antonio Fiorillo saranno i protagonisti della serata di beneficenza prevista per domani 11 dicembre, al… -