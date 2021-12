Antonio Capuano | «Il Fuitevenne di Eduardo mi stava sulle palle Oggi penso che avesse ragione»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Repubblica intervistail regista napoletano il cui personaggio ha un ruolo importante nel film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Nell’intervista al Venerdìdice di non aver visto il film ma solo il trailer. Riportiamo quattro domande. Non è mai andato via da Napoli. “Provai a stabilirmi a Roma, nel 1973. Presi casa a Largo Argentina, ma già dopo pochi mesi mi sentivo perduto. Non c’è il mare e nel tempo libero giravo a vuoto”. “Solo gli strunz vanno a Roma”, le fa dire Sorrentino nel film. “Mi ci riconosco” (ride di gusto). “Credo che Paolo faccia un po’ di autocritica con quella frase, lui deve tutto a Napoli”. È pentito? “I registi della mia generazione sono andati via tutti, la frase di! – a me...