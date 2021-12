Antonino Cannavacciuolo | chi è la moglie Cinzia Primatesta | “Grazie a lei sono diventato famoso”

(Di giovedì 16 dicembre 2021)non è solo la belladi, è anche una donna determinata, manager di successo nel campo della ristorazione nonché madre di due figli. Insomma, è la donna forte alle spalle di un marito, colei che con la sua determinazione ha permesso a Tony (così lo chiama lei) di farsi conoscere e apprezzare al grande pubblico., classe 1977, è nata a Omegna, sul lago d’Orta, da una famiglia di imprenditori nel settore dell’hotellerie. Nata e cresciuta in questo ambiente, che ha sicuramente contributo a forgiarne il carattere determinato, conoscenel 1995. L’allora giovaneera alle sue prime esperienze lavorative e per tre mesi è nelle cucine di uno dei ristoranti ...

A partire da oggi, giovedì 16 dicembre, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accompagneranno gli aspiranti chef verso la finale ... Nell'aria già si ode l'eco dei fooorza! urlati a gran voce da Antonino Cannavacciuolo: si riaccendo i riflettori e i fornelli della cucina più ambita della tv, quella di MasterChef Italia 11, l'inossidabile cooking show al via da giovedì 16 dicembre su Sky Uno ...