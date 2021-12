Anticipazioni Uomini e Donne | scatta il bacio | la svolta manda in tilt gli ascolti

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni registrazione 16-12-2021: la scelta di Roberta Giusti - #Uomini #Donne #anticipazioni - DonnaGlamour : Anticipazioni Uomini e Donne puntata 16 dicembre: Matteo Ranieri bacia Martina - Quellochetutti1 : Oggi si registra la scelta di Roberta! ??Ovviamente vi terremo aggiornati su questo articolo ????… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni oggi: Matteo Ranieri bacia la sua corteggiatrice? - #Uomini #Donne #anticipazioni… - CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 16 dicembre 2021: oggi in studio bacio per Matteo Ranieri #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Secondo leche si leggono sul web, la puntata di oggi ae Donne sarà piena di emozioni. Al centro studio Matteo Ranieri racconterà delle sue esterne con Federica e Martina e per ...L'annuncio delle nozze Durante la puntata di oggi inoltre, verrà dato spazio anche ad un'altra coppia nata nello studio die Donne, tra le dame e i cavalieri del trono over. I due piccioncini ...Anticipazioni della puntata di giovedì 16 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Una Vita, Uomini e ...Ecco alcune indiscrezioni per la puntata che andrà in onda oggi a Uomini e Donne: Matteo Ranieri darà un bacio a Martina, grande annuncio invece per il trono over ...