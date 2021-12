Annuncio a sorpresa di Angela e Antonio: "Ci sposiamo" (Di giovedì 16 dicembre 2021) A sorpresa, dopo solo due mesi da quando hanno lasciato 'Uomini e Donne', Angela e Antonio si sono presentati mano nella mano per annunciare il loro matrimonio. Leggi Anche Andrea Nicole e Ciprian ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) A, dopo solo due mesi da quando hanno lasciato 'Uomini e Donne',si sono presentati mano nella mano per annunciare il loro matrimonio. Leggi Anche Andrea Nicole e Ciprian ...

Advertising

LadyLau25624377 : RT @DanielaLeoni11: #adozione col cuore?? e mai come regalo sorpresa per Natale! Un animale deve essere adottato per amore?? Questo annunci… - Teta85223232 : RT @DanielaLeoni11: #adozione col cuore?? e mai come regalo sorpresa per Natale! Un animale deve essere adottato per amore?? Questo annunci… - lovefoolstar : RT @DanielaLeoni11: #adozione col cuore?? e mai come regalo sorpresa per Natale! Un animale deve essere adottato per amore?? Questo annunci… - iavaronegrazia : RT @DanielaLeoni11: #adozione col cuore?? e mai come regalo sorpresa per Natale! Un animale deve essere adottato per amore?? Questo annunci… - GraziaMarocco : RT @DanielaLeoni11: #adozione col cuore?? e mai come regalo sorpresa per Natale! Un animale deve essere adottato per amore?? Questo annunci… -