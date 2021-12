Animali, stop all’abbattimento selettivo dei pulcini maschi dal 2027: passa emendamento M5s. “Solo in Italia 40 milioni all’anno” (Di giovedì 16 dicembre 2021) A partire dal 2027 in Italia non sarà più possibile l’abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie ‘Gallus gallus domesticus‘ in allevamento. Lo prevede un emendamento a prima firma M5s della commissione alla Legge di delegazione europea approvato dall’Aula della Camera dei Deputati. L’emendamento è riferito al recepimento in Italia di una direttiva europea. In base ad esso l’Italia dovrà “favorire strumenti per il sessaggio degli embrioni ‘in ovo’ per identificare il sesso del pulcino prima della schiusa, così da eliminare le uova che contengano pulcini maschi”. Francesca Galizia, deputata 5 stelle e prima firmataria ha accolto con soddisfazione il via libera: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) A partire dalinnon sarà più possibile l’abbattimentodeidi lineale delle galline della specie ‘Gallus gallus domesticus‘ in allevamento. Lo prevede una prima firma M5s della commissione alla Legge di delegazione europea approvato dall’Aula della Camera dei Deputati. L’è riferito al recepimento indi una direttiva europea. In base ad esso l’dovrà “favorire strumenti per il sessaggio degli embrioni ‘in ovo’ per identificare il sesso del pulcino prima della schiusa, così da eliminare le uova che contengano”. Francesca Galizia, deputata 5 stelle e prima firmataria ha accolto con soddisfazione il via libera: “La ...

