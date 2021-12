Andrea Nicole e Ciprian insieme dopo UeD | le prime parole sui social

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La puntata con la loro “scelta” è andata in onda ieri e oggi i due sono apparsi su Instagram per la prima volta come coppia L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

A sorpresa, dopo solo due mesi da quando hanno lasciato 'Uomini e Donne', Angela e Antonio si sono presentati mano nella mano per annunciare il loro matrimonio. Leggi Anchee Ciprian sotto attacco dopo la notte insieme, Gianni e Tina: 'Che delusione! Fasulli!' Leggi Anche Isabella sceglie Fabio: 'È la persona che voglio nella mia vita' La sincerità di ...Uomini e Donne, Raffaella Mennoia stoccata ae Ciprian/ "Non si può procedere in anarchia" Angela Paone e Antonio Stellacci: 'Ci sposiamo il 17 dicembre' Dopo aver annunciato il ...Tina gli augurato un amore che duri da Natale a Santo Stefano, Maria de Filippi ha scommesso che questa storia non andrà avanti. Per il momento invece, Ciprian e Andrea Nicole, a un paio di settimane ...Andrea Nicole e Ciprian stanno insieme dopo Uomini e Donne. Si sono scelti in modo insolito e con l’inganno, visto che hanno passato la notte insieme senza dirlo alla redazione, ma oggi sembrano felic ...