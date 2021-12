Andrea Nicole di U&D, caos in studio durante la scelta: “Che figura di me**a..” (Di giovedì 16 dicembre 2021) La messa in onda della puntata della scelta di Andrea Nicole e la conseguenze cacciata da Uomini e Donne, era uno degli eventi più attesi della nuova stagione del dating show di Canale5. Come previsto, la confessione della tronista ha creato forti tensioni in studio, scaturite anche da Gianni Sperti che si è mostrato fin troppo deluso e nervoso nei confronto di Andrea Nicole. Molti telespettatori hanno giudicato lo sfogo dell’opinionista eccessivo e aggressivo, compreso un caro amico della tronista che si è scagliato contro Gianni e ha fatto un piccolo spoiler sulla relazione con Ciprian. Uomini e Donne, parla un amico Andrea Nicole dopo la scelta I fan di Uomini e Donne attendevano in trepidante attesa la messa in onda ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 16 dicembre 2021) La messa in onda della puntata delladie la conseguenze cacciata da Uomini e Donne, era uno degli eventi più attesi della nuova stagione del dating show di Canale5. Come previsto, la confessione della tronista ha creato forti tensioni in, scaturite anche da Gianni Sperti che si è mostrato fin troppo deluso e nervoso nei confronto di. Molti telespettatori hanno giudicato lo sfogo dell’opinionista eccessivo e aggressivo, compreso un caro amico della tronista che si è scagliato contro Gianni e ha fatto un piccolo spoiler sulla relazione con Ciprian. Uomini e Donne, parla un amicodopo laI fan di Uomini e Donne attendevano in trepidante attesa la messa in onda ...

