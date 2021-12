Anche Cina e Taiwan affilano i loro golden power. Ecco perché (Di giovedì 16 dicembre 2021) Forse il disaccoppiamento economico temuto all’inizio della pandemia Covid-19 non si realizzerà. Ma è in dubbio che i governi delle principali potenze mondiali si stiano attrezzando con nuovi strumenti per proteggere i pezzi pregiati delle loro economie in una fase segnata dal conflitto tra le due superpotenze globali, cioè Stati Uniti e Cina. Ne è un esempio l’Italia: basti pensare al sempre più frequente utilizzo dei poteri speciali da parte del governo Draghi, che in soli 10 mesi ha ordinato tre dei cinque veti decisi dall’esecutivo italiano dal 2012, da quando cioè la legge italiana prevede la possibilità per il governo di utilizzare i poteri speciali per bloccare o delimitare la cessione di un’azienda ritenuta strategica per il Paese in settori come per esempio le telecomunicazioni o l’energia. Simili misure sono sul tavolo Anche ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Forse il disaccoppiamento economico temuto all’inizio della pandemia Covid-19 non si realizzerà. Ma è in dubbio che i governi delle principali potenze mondiali si stiano attrezzando con nuovi strumenti per proteggere i pezzi pregiati delleeconomie in una fase segnata dal conflitto tra le due superpotenze globali, cioè Stati Uniti e. Ne è un esempio l’Italia: basti pensare al sempre più frequente utilizzo dei poteri speciali da parte del governo Draghi, che in soli 10 mesi ha ordinato tre dei cinque veti decisi dall’esecutivo italiano dal 2012, da quando cioè la legge italiana prevede la possibilità per il governo di utilizzare i poteri speciali per bloccare o delimitare la cessione di un’azienda ritenuta strategica per il Paese in settori come per esempio le telecomunicazioni o l’energia. Simili misure sono sul tavolo...

