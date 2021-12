Anche Bruce Springsteen ha venduto i diritti sul suo intero repertorio, li ha comprati Sony per circa 500 milioni di dollari (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bruce Springsteen, tra i più famosi cantanti rock di sempre, ha venduto i diritti sul suo repertorio musicale alla casa discografica Sony per circa 500 milioni di dollari: l’affare non è stato annunciato pubblicamente, ma è stato riportato da Billboard e Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021), tra i più famosi cantanti rock di sempre, hasul suomusicale alla casa discograficaper500di: l’affare non è stato annunciato pubblicamente, ma è stato riportato da Billboard e

