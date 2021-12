Amici 21 | Alex e Cosmary sempre più vicini Il cantante è ancora fidanzato?

Advertising

EmmaFer54449101 : Per chi dice che Alex è tornato serenamente alla sua vita: Alex è estroverso e vive circondato da un sacco di perso… - GaudiusoMartina : Mi piace persino il lato inciucio di Sebastian. 'Proprio una canzone di Alex' ?? #amici #amici21 #amici20 - __lostinmysoul : @MarinelLALAL @robotkirazperi @ballalalunanana Ma io lo dico dall'inizio. Guardo amici da 21 anni e amicizie ce ne… - Carme69_B : RT @la_pesantezza: Alex “esco di qua e resetto” Infatti: paparazzata in treno, registrazione di Verissimo, rimpatriata con gli amici, tutto… - Michela71765064 : RT @BottaShannon: QUESTA ORMAI E LA STANZA DELLA TROMBATA TRA SOLEIL E ALEX ?????? LA STANZA DEI TROMBA AMICI ..CHE SQUALLORE! @SBruganelli @… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Alex

... presentatosi con il nome diDavid, medico militare operativo in Yemen e con una figlia in ... al quale ha mandato un messaggio: 'Il tempo passa e ricorda che la tua famiglia, i tuoi veri, ...Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ "e Delia? Show pessimo. Carlo aspetta mia figlia" Luca Vismara ... La replica dell'ex dinon è tardata ad arrivare: 'Faccio i bagagli!' , ha scritto infatti. ...Amici, Cosmary e la scelta che fa discutere: la sua esibizione improvvisata non passa inosservata, l'ha fatto apposta?Ecco cosa farà Fedez secondo le anticipazioni di Amici, chi sono gli altri ospiti della prossima puntata e chi sono gli allievi in sfida.