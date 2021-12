AMERICAN CHROME | un viaggio a stelle e strisce attraverso 105 fotografie a colori

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il fotografo Stefano Torrione con il libro fotografico autoprodotto American, ci porta dentro il sogno americano, non quello visto nei film ole pagine dei giornali, ma vissuto in una serie di viaggi on the road che da San Francisco sulla East Coast lo hanno portato nell’America più profonda, fino ad arrivare a New York e a quel Ground Zero che cambiò il destino del mondo. Un105, totalmente inedite, scattate su pellicola Koda, quando ancora il digitale doveva nascere e quando la fine di un millennio salutava l’alba di un nuovo secolo. Rullino dopo rullino, chilometro dopo chilometro, molti dei quali percorsi a bordo di una vecchia Ford Escort che da San ...