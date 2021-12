Alonso torna sotto i ferri: toglierà le placche dell'incidente in bici (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'incidente in bicicletta a Lugano lo scorso febbraio aveva messo in dubbio la sua presenza per l'avvio del Mondiale 2021 di Formula 1. Alla fine, però, Fernando Alonso ha disputato l'intera stagione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'incletta a Lugano lo scorso febbraio aveva messo in dubbio la sua presenza per l'avvio del Mondiale 2021 di Formula 1. Alla fine, però, Fernandoha disputato l'intera stagione ...

Advertising

zazoomblog : Alonso torna sotto i ferri: toglierà le placche dellincidente in bici - #Alonso #torna #sotto #ferri: - Gazzetta_it : #F1, Alonso torna in ospedale: toglierà le due placche mascellari dell’incidente in bici di febbraio - TuttoH24 : La scrittrice Silvia Alonso, dopo i successi editoriali dei libri precedenti, compie un salto letterario ed esce pe… - informazionecs : Silvia Alonso torna a far parlare di sé, questa volta con una raccolta di favole per bambini - CorriereQ : Silvia Alonso torna a far parlare di sé, questa volta con una raccolta di favole per bambini -