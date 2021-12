Allarme siccità in Kenya: la foto choc di sei giraffe morte simbolo di un’Africa assetata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una fotografia aerea di sei giraffe morte, ammucchiate una sopra l'altra sulla terra rossa arida alle porte del villaggio di Eyrib, in Kenya, è diventata il simbolo della devastazione causata dalla siccità nel Paese dell'Africa orientale ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unagrafia aerea di sei, ammucchiate una sopra l'altra sulla terra rossa arida alle porte del villaggio di Eyrib, in, è diventata ildella devastazione causata dallanel Paese dell'Africa orientale ... sul sito.

Advertising

annamariamoscar : KENYA, ALLARME SICCITÀ: FOTO SHOCK DI SEI GIRAFFE MORTE - Martina67540144 : RT @iconaclima: Mentre caldo e sete fanno strage di animali, migliaia di persone abbandonano la propria casa per cercare acqua, cibo e pasc… - iconaclima : Mentre caldo e sete fanno strage di animali, migliaia di persone abbandonano la propria casa per cercare acqua, cib… - GiuDayLorDie : Climate change, siccità in Somalia: carestia per 1,3 milioni di persone (e una continua strage di animali) -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme siccità Bisogna ripensare la Difesa in chiave climatica. Parola di esercito tedesco Il paese sta già lottando con livelli significativi di fenomeni meteorologici estremi come siccità, ... Questo ha portato ad alzare il livello di allarme fino al riconoscimento della "minaccia ...

La sesta estinzione di massa sta per arrivare, nuovo allarme del professore del MIT ... ormai ce ne siamo accorti, non gode di buona salute: incendi, inondazioni, siccità, aumento delle temperature fuori controllo stanno facendo estinguere specie di piante e animali e stanno ...

Allarme siccità in Kenya: la foto choc di sei giraffe morte simbolo di un’Africa assetata La Stampa Il paese sta già lottando con livelli significativi di fenomeni meteorologici estremi come, ... Questo ha portato ad alzare il livello difino al riconoscimento della "minaccia ...... ormai ce ne siamo accorti, non gode di buona salute: incendi, inondazioni,, aumento delle temperature fuori controllo stanno facendo estinguere specie di piante e animali e stanno ...