Allarme Covid in Premier League, il tecnico del Brentford: «Casi alle stelle, rinviamo la giornata» (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’allenatore del Brentford Frank ha lanciato l’Allarme visti i tanti Casi Covid in Premier League Thomas Frank, allenatore del Brentoford, in conferenza stampa ha lanciato l’Allarme visti i tantissimi Casi di Covid-19 in Premier League. LE PAROLE – «I Casi di Covid stanno salendo alle stelle in tutti i club di Premier League, creando evidenti problemi. Rimandare questo turno e anche il turno di Carabao Cup darebbe a tutti i club almeno una settimana o 4-5 giorni per ripulire tutto e poter tornare al campo di allenamento, interrompendo così la catena. È ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’natore delFrank ha lanciato l’visti i tantiinThomas Frank,natore del Brentoford, in conferenza stampa ha lanciato l’visti i tantissimidi-19 in. LE PAROLE – «Idistanno salendoin tutti i club di, creando evidenti problemi. Rimandare questo turno e anche il turno di Carabao Cup darebbe a tutti i club almeno una settimana o 4-5 giorni per ripulire tutto e poter tornare al campo dinamento, interrompendo così la catena. È ...

