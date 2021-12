Alinghi Red Bull Racing si candida per la 37esima AC (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nuovo team sarà in lizza per la prossima America’s Cup, dato che Red Bull unisce le forze con Alinghi, che ha vinto due volte l’America’s Cup, in una campagna per il più antico trofeo dello sport internazionale. Il fondatore di Alinghi Ernesto Bertarelli e il due volte campione olimpico Hans Peter Steinacher hanno annunciato il lancio del nuovo Alinghi Red Bull Racing e presentato il suo logo alla Société Nautique de Genève, lo yacht club che il team rappresenterà. Anche il direttore di Red Bull Racing Christian Horner ha partecipato in diretta via satellite. Ecco tutto quello che sappiamo sulla candidatura di Alinghi Red Bull Racing. Alinghi Red ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nuovo team sarà in lizza per la prossima America’s Cup, dato che Redunisce le forze con, che ha vinto due volte l’America’s Cup, in una campagna per il più antico trofeo dello sport internazionale. Il fondatore diErnesto Bertarelli e il due volte campione olimpico Hans Peter Steinacher hanno annunciato il lancio del nuovoRede presentato il suo logo alla Société Nautique de Genève, lo yacht club che il team rappresenterà. Anche il direttore di RedChristian Horner ha partecipato in diretta via satellite. Ecco tutto quello che sappiamo sullatura diRedRed ...

Advertising

periodicodaily : Alinghi Red Bull Racing si candida per la 37esima AC #alinghi #redbullracing #americascup - ilnautilus : Alinghi Red Bull Racing annuncia la partecipazione alla 37esima America´s Cup - ilnautilus : Alinghi Red Bull Racing annuncia la partecipazione alla 37esima America´s Cup Uno nuovo team lancia la sua sfida a… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Alinghi ritorna dopo undici anni con una sfida per la America's Cup e lo fa con un partner di grande forza: Red Bull e tutt… - ilgiornale : Alinghi ritorna dopo undici anni con una sfida per la America's Cup e lo fa con un partner di grande forza: Red Bul… -