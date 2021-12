Alfa Romeo - La Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri alla presentazione del docufilm su Marchionne (Di giovedì 16 dicembre 2021) stato presentato in anteprima ieri, alla Casa del Cinema a Roma, il docufilm Sergio Marchionne. Il coraggio di contare dedicato alla vita del manager che fu alla guida di FCA fino alla sua scomparsa, il 25 luglio 2018. Un Marchionne inedito. L'opera, coprodotta da Mario Rossini per Red Film, con Rai Documentari e Luce Cinecittà, è stata realizzata con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Il regista è Francesco Miccichè, vincitore del premio speciale ai Nastri d'Argento Doc 2020, che ha diretto anche il recente La scelta di Maria, in onda circa un mese fa su Rai1, sulla storia della donna che scelse, tra undici caduti, la salma del Milite Ignoto. Con numerose testimonianze di altri manager dell'automotive, giornalisti, politici, sindacalisti, il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 dicembre 2021) stato presentato in anteprima ieri,Casa del Cinema a Roma, ilSergio. Il coraggio di contare dedicatovita del manager che fuguida di FCA finosua scomparsa, il 25 luglio 2018. Uninedito. L'opera, coprodotta da Mario Rossini per Red Film, con Rai Documentari e Luce Cinecittà, è stata realizzata con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Il regista è Francesco Miccichè, vincitore del premio speciale ai Nastri d'Argento Doc 2020, che ha diretto anche il recente La scelta di Maria, in onda circa un mese fa su Rai1, sulla storia della donna che scelse, tra undici caduti, la salma del Milite Ignoto. Con numerose testimonianze di altri manager dell'automotive, giornalisti, politici, sindacalisti, il ...

