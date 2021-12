Alex Belli: stratega che ha perso il controllo della situazione. Il commento del capoprogetto del GF Vip (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si continua a parlare di Alex Belli e del triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Nel mentre l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne, rimasta nella Casa, starebbe vivendo un periodo difficile dal punto di vista emotivo, in molti si chiedono cosa sia davvero successo in questi primi 3 mesi di Grande Fratello Vip. A dare una chiave di lettura interessante sono stati il capoprogetto del GF Vip, Andrea Palazzo, e il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Alex Belli: attore e regista della soap con Soleil e Delia. Il commento Negli ultimi 3 mesi non si è fatto altro che parlare del rapporto nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Delia Duran. Soprattutto nei giorni a ridosso della puntata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si continua a parlare die del triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Nel mentre l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne, rimasta nella Casa, starebbe vivendo un periodo difficile dal punto di vista emotivo, in molti si chiedono cosa sia davvero successo in questi primi 3 mesi di Grande Fratello Vip. A dare una chiave di lettura interessante sono stati ildel GF Vip, Andrea Palazzo, e il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri.: attore e registasoap con Soleil e Delia. IlNegli ultimi 3 mesi non si è fatto altro che parlare del rapporto nato all’internoCasa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Delia Duran. Soprattutto nei giorni a ridossopuntata ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Soleil Sorge e Alex Belli: il fidanzato dell'influencer rompe il silenzio. Ecco cosa pensa Carlo Domingo - Michele41830954 : RT @Auro_27: Fiera d’aver amato Alex Belli dal giorno 0.??????? #gfvip - catilvester : #gfvip ok ora che si sono sfogati! Qualcuno che si sinceri di gianlagna che potrebbe fare come Alex Belli con la po… - occhio_notizie : Alex Belli sui social canta 'Non me lo so spiegare' di Tiziano Ferro?? #gfvip6 - frenchfriestime : Il video di Alex Belli a casa sua che suona ed è subito The Sims e il signore in doppio petto viola che suona l’org… -