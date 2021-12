“Alex Belli sta per rientrare”. GF Vip, la previsione di Manila Nazzaro: ecco cosa ha ‘scoperto’ (Di giovedì 16 dicembre 2021) All’interno della casa del GF Vip non si parla d’altro: della squalifica di Alex Belli. Nessuno infatti si sarebbe mai aspettato qualcosa del genere e adesso non riescono a superare la cosa. Ma c’è un però. Secondo Manila Nazzaro il ‘man’ potrebbe tornare presto nella casa di Cinecittà. Mentre l’ex Miss Italia si trova in cucina con Soleil e Jessica (che lascerà il reality) ha detto: “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà”. E ancora Manila Nazzaro: “Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi“. La Selassié però non è d’accordo con la coinquilina: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) All’interno della casa del GF Vip non si parla d’altro: della squalifica di. Nessuno infatti si sarebbe mai aspettato qualdel genere e adesso non riescono a superare la. Ma c’è un però. Secondoil ‘man’ potrebbe tornare presto nella casa di Cinecittà. Mentre l’ex Miss Italia si trova in cucina con Soleil e Jessica (che lascerà il reality) ha detto: “Penso una, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà”. E ancora: “Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi“. La Selassié però non è d’accordo con la coinquilina: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della ...

