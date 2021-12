Alex Belli, parla Andrea Palazzo (capoprogetto Gf Vip): 'Ha spregiudicate teorie sulla vita di coppia' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alex Belli è stato squalificato dal Gf Vip dopo aver eluso le normative anti - Covid imposte dal reality. L'ex di CentoVetrine, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti del programma Mediaset ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021)è stato squalificato dal Gf Vip dopo aver eluso le normative anti - Covid imposte dal reality. L'ex di CentoVetrine, nel bene e nel male, è stato uno dei protagonisti del programma Mediaset ...

Advertising

Blumari23328827 : @INFOGF22 @BELLIPRODUCTION Alex belli no rientrera in casa perche e squalificsto se no devono far entrare gli altri… - MaraMeo40220652 : RT @Automan20769520: #GFvip #GFvip Con Alex Senza Alex Belli… - isafamilyshowor : RT @xcinefilax: Aspetta amore di mamma sono uscite notizie su Alex Belli e Delia Duran #gfvip - VittorioMastro8 : RT @vincycernic2: Eva Grimaldi deve completare ciò che Alex Belli ha iniziato e ciò significa che se il Man ci ha donato la soap opera eter… - infoitcultura : Alex Belli, parla Andrea Palazzo (capoprogetto Gf Vip): «Ha spregiudicate teorie sulla vita di coppia» -