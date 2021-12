Alex Belli | l’ex moglie Katarina Raniakova | “Lui e Delia una coppia aperta? Lo disse anche di noi in tribunale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Durante la puntata di Casa Chi – il format web di Alfonso Signorini – del 15 dicembre, l’ospite è stata, exdi. Nonostante sia stato definitivamente eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, l’attore di CentoVetrine continua a far parlare di sé. Dopo il presunto triangolo amoroso di lui con la fidanzataDuran e la gieffina Soleil Sorge, adessoha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti caratteriali delmarito. La modella slovacca ha infatti rivelato: “non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe unache gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per ...