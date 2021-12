Alex Belli e Delia Duran, Samy svela cosa è successo dietro le quinte (Di giovedì 16 dicembre 2021) cosa è successo nel dietro le quinte tra Alex Belli e Delia Duran? Alex Belli e Delia Duran sono senza dubbio la coppia più chiacchierata del momento dopo quanto accaduto al GF Vip. Espulso dalla Casa per non aver rispettato il distanziamento sociale Durante il confronto con la moglie, l’attore è tornato alla sua vita L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 16 dicembre 2021)nelletrasono senza dubbio la coppia più chiacchierata del momento dopo quanto accaduto al GF Vip. Espulso dalla Casa per non aver rispettato il distanziamento socialete il confronto con la moglie, l’attore è tornato alla sua vita L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

PasqualeMarro : #SoleilSorge sta male. Alex Belli alla gogna per… - framemedesima : Quindi se ci fosse ancora Alex Belli, non sarebbero cadute molte maschere…sono i fatti, è il live (seguire per credere) #gfvip - IlCommentato : @katy_monte90 Perché oltre che ?? con Alex belli non fa pulizie e lascia le sigarette consumate ovunque #gfvip - RobertaBua : Comunque Alex Belli arriverà sicuramente presto al #GFVIPParty...vivendo per il momento in cui Gaia lo intervisterà ???????? #gfvip - occhio_notizie : Soleil, ancora delusa da Alex, si sfoga con Biagio: 'È tutto senza senso! Questo bisogno di spettacolarizzare tutto… -