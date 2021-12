Alessandro Haber e la ' sberla' a Giuliana De Sio | ' Si era innamorata di uno | io stavo male'

(Di giovedì 16 dicembre 2021)racconta un particolare ancora inedito della sua relazione con la collegaDe Sio , quando per gelosia le ha dato uno schiaffo. L'attore , che ha ultimamente scritto l'...

racconta un particolare ancora inedito della sua relazione con la collega Giuliana De Sio , quando per gelosia le ha dato uno schiaffo. L'attore , che ha ultimamente scritto l'...... dopo aver omaggiato negli anni personaggi come Teddy Reno, Gianfranco D'Angelo, Antonella Lualdi, Carlo Croccolo, Gilda Giuliani, Wilma Goich, Andrea Roncato, Enrica Bonaccorti,, ...Alessandro Haber racconta un particolare ancora inedito della sua relazione con la collega Giuliana De Sio, quando per gelosia le ha dato uno schiaffo. L'attore, che ha ultimamente ...Presentato ufficialmente il documentario “Il cinema racconta il suo CoronaVirus” di Enzo de Camillis con protagonisti molti personaggi dello spettacolo. Il cinema racconta il ...