Alessandro Basciano, perché si è lasciato con Erjona Sulejmani? Ecco cosa è successo alla ex coppia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alessandro Basciano ha avuto una storia con la bellissima modella e influencer di origini albanesi Erjona Sulejamani. Il gossip sulla loro infuocata love story aveva acceso l’estate 2021, ma i due si sarebbero detti addio già a settembre di quest’anno. Come mai? Andiamo a scoprire meglio insieme le cause di questa improvvisa rottura. Leggi anche: Alessandro... Leggi su donnapop (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha avuto una storia con la bellissima modella e influencer di origini albanesiSulejamani. Il gossip sulla loro infuocata love story aveva acceso l’estate 2021, ma i due si sarebbero detti addio già a settembre di quest’anno. Come mai? Andiamo a scoprire meglio insieme le cause di questa improvvisa rottura. Leggi anche:...

Advertising

antonellaD_E : @Lo33914737 Alessandro Basciano ex corteggiatore di Uomini e donne ed ex tentatore di Temptation - cleoliv24 : Tutti che parlano di Alessandro Basciano come concorrente e noi crediamo che entrerà Marco Ferri come accennato da… - sonoingenua_ : Alessandro Basciano dunque si è trasferito a Madrid… non è li per qualche giorno o è stato li per qualche giorno.… - alzastovolume : #gfvip Alessandro Gabelli a livello di trash e impegno nella casa manca ma a livello umano é stato una delusione or… - perotta_carmen : @GiustiGiust18 Io non so neanche chi sia ahaha,io però aspetto l'entrata di Alessandro basciano (o come si chiama) ahahahaahah -