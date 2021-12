Al via la open call per Mittelyoung 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mittelyoung è stato la scommessa vincente dei 30 anni di Mittelfest, una finestra aperta sulla nuova generazione di artisti internazionali, chiamati a raccontare il presente e il futuro della Mitteleuropa e dei Balcani attraverso spettacoli di teatro, musica e danza. Forte del successo della prima edizione, Mittelyoung apre domani, 16 dicembre, la open call internazionale attraverso cui artisti e compagnie under30 di 27 Paesi possono proporre i propri spettacoli ed essere selezionati per formare il cartellone 2022 (3 spettacoli di teatro, 3 di musica e 3 di danza) che andrà in scena dal 12 al 14 maggio a Cividale del Friuli e il 15 maggio a Gorizia. “Mittelyoung rafforza ulteriormente il ruolo internazionale di Mittelfest come palcoscenico della Mitteleuropa e dei Balcani, capace ... Leggi su udine20 (Di giovedì 16 dicembre 2021)è stato la scommessa vincente dei 30 anni di Mittelfest, una finestra aperta sulla nuova generazione di artisti internazionali, chiamati a raccontare il presente e il futuro della Mitteleuropa e dei Balcani attraverso spettacoli di teatro, musica e danza. Forte del successo della prima edizione,apre domani, 16 dicembre, lainternazionale attraverso cui artisti e compagnie under30 di 27 Paesi possono proporre i propri spettacoli ed essere selezionati per formare il cartellone(3 spettacoli di teatro, 3 di musica e 3 di danza) che andrà in scena dal 12 al 14 maggio a Cividale del Friuli e il 15 maggio a Gorizia. “rafforza ulteriormente il ruolo internazionale di Mittelfest come palcoscenico della Mitteleuropa e dei Balcani, capace ...

