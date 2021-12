Agricoltura | Giansanti “Stiamo definendo il futuro del settore”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “arrivando a definire ildell’, che sempre più dovrà essere green perché è quello che ci chiede anche l’Europa, ma lavoreremo anche per un giusto reddito agli agricoltori e prezzi equi per i consumatori, tanta qualità e competitività per le imprese”. Così il presidente di Conf, Massimiliano, a margine dell’assemblea. mpe/sat/red su Il Corriere della Città.

Con orgoglio posso dire - ha osservato- che stiamo lavorando per l'5.0, che supera i gap, che si proietta con determinazione nel futuro che va delineando la Commissione europea ...In questa nuova transizione che tutti noi stiamo vivendo, l'deve avere un ruolo straordinario'. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano, a margine dell'...Alla sua assemblea nazionale l’associazione lancia Hubfarm, il progetto per la digitalizzazione del settore, dai big data ai droni ...ROMA (ITALPRESS) - Confagricoltura, in occasione dell'assemblea generale, ha presentato "HubFarm" l'importante e ambizioso progetto che avrà l'obiettivo d ...