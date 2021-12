Aereo precipita e si schianta al suolo, ci sono decine di morti. Tra le vittime anche il famoso produttore. [VIDEO] (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tragedia nella notte, dove un piccolo Aereo da turismo dell'Helidosa Aviation Group, dopo aver tentato un atterraggio di emergenza, si è schiantato al suolo uccidendo nove persone. #VIDEO A FINE ARTICOLO Si tratta di due membri dell'equipaggio e di 7 passeggeri, tra cui due bambini e il produttore musicale portoricano Jose A. Hernandez, meglio conosciuto come Flow La Movie, che si trovava insieme alla moglie e al figlio, anche loro deceduti. Il velivolo, secondo quanto è emerso, è precipitato sulla pista dell'aeroporto Las Americas di Santo Domingo. Il volo era diretto verso la Florida, a Orlando nello specifico, dall'aeroporto internazionale La Isabela nella Repubblica Dominicana quando ha effettuato l'atterraggio di emergenza e si è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tragedia nella notte, dove un piccoloda turismo dell'Helidosa Aviation Group, dopo aver tentato un atterraggio di emergenza, si èto aluccidendo nove persone. #A FINE ARTICOLO Si tratta di due membri dell'equipaggio e di 7 passeggeri, tra cui due bambini e ilmusicale portoricano Jose A. Hernandez, meglio conosciuto come Flow La Movie, che si trovava insieme alla moglie e al figlio,loro deceduti. Il velivolo, secondo quanto è emerso, èto sulla pista dell'aeroporto Las Americas di Santo Domingo. Il volo era diretto verso la Florida, a Orlando nello specifico, dall'aeroporto internazionale La Isabela nella Repubblica Dominicana quando ha effettuato l'atterraggio di emergenza e si è ...

