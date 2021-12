“Adesso c’è anche il Chelsea…”: mercato Milan, ecco la brutta notizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l’infortunio di Kjaer, il Milan sta seguendo Bremer del Torino. Sul centrale granata c’è anche il Chelsea. Con il pareggio rimediato sabato scorso contro l’Udinese, il Milan è stato scavalcato in classifica dall’Inter. I rossoneri sono attesi dal big match della prossima giornata di campionato contro il Napoli di Spalletti. Sia il Milan che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l’infortunio di Kjaer, ilsta seguendo Bremer del Torino. Sul centrale granata c’èil Chelsea. Con il pareggio rimediato sabato scorso contro l’Udinese, ilè stato scavalcato in classifica dall’Inter. I rossoneri sono attesi dal big match della prossima giornata di campionato contro il Napoli di Spalletti. Sia ilche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

marinellaartale : @lucrezi89187688 Infatti, è proprio per questo motivo che ho pubblicato il video, perché gl'artisti che evidenziano… - ClaudioStel : RT @Giusepp99918361: Poco fa non volevano far entrare al lavoro una signora amministrativa in ambito sanitario. Con il mio intervento la vi… - Brenda_C__ : RT @regno_disoleil: Questa sequenza mi fa davvero incazzare. Non si tratta di definire una vittima, però va riconosciuto che il teatrino di… - NormaPalmarini : RT @Ingestibile79: Non per fare polemica, ma che la scuola non abbia niente da insegnare e che sia un luogo di coglioneria, conformismo e s… - Renato02030253 : RT @Giusepp99918361: Poco fa non volevano far entrare al lavoro una signora amministrativa in ambito sanitario. Con il mio intervento la vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso c’è Golden Boy 2021, Pedri: "Ora viene il bello" Tuttosport