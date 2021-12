Addio tatuaggi a colori, l’UE dice basta: cosa cambia dal nuovo anno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Addio ai tatuaggi a colori: tutti gli appassionati dei disegni impressi per sempre sulla pelle dovranno rinunciare all’elemento decorativo per eccellenza, secondo quanto stabilito dall’Unione Europea. Il mondo dei tatuatori è in rivolta: le nuove restrizioni mettono a dura prova la loro arte, che dal nuovo anno potrebbe cambiare completamente. tatuaggi a colori, perché l’UE dice basta Dal 4 gennaio 2022 tutti gli amanti dei tatuaggi dovranno dire Addio agli inchiostri colorati, o meglio, a tutti gli inchiostri che contengono isopropanolo, un solvente che l’Unione Europea ha deciso di vietare. Questo componente, praticamente presente in ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021)ai: tutti gli appassionati dei disegni impressi per sempre sulla pelle dovrrinunciare all’elemento decorativo per eccellenza, secondo quanto stabilito dall’Unione Europea. Il mondo dei tatuatori è in rivolta: le nuove restrizioni mettono a dura prova la loro arte, che dalpotrebbere completamente., perchéDal 4 gennaio 2022 tutti gli amanti deidovrdireagli inchiostri colorati, o meglio, a tutti gli inchiostri che contengono isopropanolo, un solvente che l’Unione Europea ha deciso di vietare. Questo componente, praticamente presente in ...

Advertising

JuliojuanFuent4 : RT @Corriere: Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio solo in bianco e neo. «Gli inchiostri sono pe... - DavideDana : Tatuaggi a colori vietati: dal 4 gennaio tattoo solo in bianco e nero- - emsiclaire5 : Il nuovo giochino EU. Hanno notto i c. si può dire? Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio solo in bianco e neo… - debrinac : i miei saranno edizioni limitati ???? - Teresa08382984 : RT @Corriere: Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio solo in bianco e neo. «Gli inchiostri sono pe... -