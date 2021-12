Addio Martina, uccisa dal Covid a soli 14 anni. Il dolore della mamma: “Il virus le ha distrutto i polmoni” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Martina è morta a 14 anni a causa del Covid. Un dolore atroce per la mamma, Rita Scherillo, che ai microfoni di Non è l’Arena su La7, la trasmissione di Massimo Giletti ha raccontato cosa è successo. “La mia bambina se ne è andata da sola, non ho nemmeno potuto salutarla. Spero che sia morta in pace e senza soffrire”, ha detto la donna. Con le lacrime agli occhi la signora Rita ha rivissuto quei terribili momenti durante il programma su La7. Martina si è spenta nei giorni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Salesi di Ancona dopo aver contratto il Covid. “Il 28 ottobre scorso siamo finiti in ospedale con mio figlio più piccolo, che è stato il primo a risultare positivo al Covid. Noi eravamo tutti vaccinati tranne il bimbo di 8 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)è morta a 14a causa del. Unatroce per la, Rita Scherillo, che ai microfoni di Non è l’Arena su La7, la trasmissione di Massimo Giletti ha raccontato cosa è successo. “La mia bambina se ne è andata da sola, non ho nemmeno potuto salutarla. Spero che sia morta in pace e senza soffrire”, ha detto la donna. Con le lacrime agli occhi la signora Rita ha rivissuto quei terribili momenti durante il programma su La7.si è spenta nei giorni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Salesi di Ancona dopo aver contratto il. “Il 28 ottobre scorso siamo finiti in ospedale con mio figlio più piccolo, che è stato il primo a risultare positivo al. Noi eravamo tutti vaccinati tranne il bimbo di 8 ...

