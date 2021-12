“Addio, grande Pepo”. Lutto nel giornalismo: se ne va un professionista stimato, esempio per i colleghi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una vita spesa tra sport e giornale. Se n’è andato all’età di 79 anni Paolo Pepino, storico collaboratore de “La Nazione”. Nato il primo gennaio del 1942 Pepino è stato un grande appassionato di sport che lui amava definire, ironicamente, ‘minori’. La competenza con la quale realizzava i suoi pezzi gli veniva dall’aver praticato a lungo lo sci, il tennis e soprattutto la pallanuoto. In queste ore di cordoglio i colleghi del principale quotidiano di Firenze lo ricordano con affetto: “Un amico per moltissimi di noi. Ha saputo unire amore per i particolari e puntualità nei suoi resoconti per il giornale”. Paolo ha seguito per anni la sua squadra, la sua famiglia, quella della Rari Nantes, società di pallanuoto con la quale ha militato in serie A per una quindicina d’anni. “Non se ne vantava mai – scrive chi lo conosceva bene – era il suo orgoglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una vita spesa tra sport e giornale. Se n’è andato all’età di 79 anni Paolo Pepino, storico collaboratore de “La Nazione”. Nato il primo gennaio del 1942 Pepino è stato unappassionato di sport che lui amava definire, ironicamente, ‘minori’. La competenza con la quale realizzava i suoi pezzi gli veniva dall’aver praticato a lungo lo sci, il tennis e soprattutto la pallanuoto. In queste ore di cordoglio idel principale quotidiano di Firenze lo ricordano con affetto: “Un amico per moltissimi di noi. Ha saputo unire amore per i particolari e puntualità nei suoi resoconti per il giornale”. Paolo ha seguito per anni la sua squadra, la sua famiglia, quella della Rari Nantes, società di pallanuoto con la quale ha militato in serie A per una quindicina d’anni. “Non se ne vantava mai – scrive chi lo conosceva bene – era il suo orgoglio ...

