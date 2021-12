Achille Lauro spiazza tutti | ' Sono fidanzato da tanti anni' Chi è Francesca | la sua donna misteriosa

(Di giovedì 16 dicembre 2021)le sue fan. In una recente intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, il cantante, che parteciperà a Sanremo 2022, non ha esitato a parlare un po' di sé rivelando di ...

spiazza le sue fan. In una recente intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, il cantante, che parteciperà a Sanremo 2022, non ha esitato a parlare un po' di sé rivelando di ...Nonostante sia uno dei personaggi più in vista della musica italiana, dinon si hanno molte notizie sulla sua vita privata. E lui stesso ci tiene a preserverala. Sul suo profilo ...Achille Lauro spiazza le sue fan. In una recente intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, il cantante, che parteciperà a Sanremo 2022, non ha esitato a parlare un ...«Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano». Achille Lauro spiazza le sue ...