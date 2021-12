Accusato di violenza sessuale per 10 anni: 60enne scagionato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Accusato di violenza sessuale per 10 anni, poi, la svolta: termina l’incubo per un 60enne con il ‘non luogo a procedere” arrivato dopo un decennio. E’ la storia, terribile, di un pensionato di Isola del Liri. L’uomo, costretto a difendersi dalla gravissima accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni nei confronti di una cittadina straniera, aiutante domestica, ha vissuto un incubo per dieci anni. Un’accusa che non ha però intaccato i rapporti con la moglie e i familiari ma che ha reso gli ultimi dieci anni un inferno. Secondo le accuse mosse a suo carico, l’uomo avrebbe abusato della domestica. Ma lui ha sempre negato, professandosi innocente. Alla fine del calvario, il giudice ha pienamente concordato con la linea difensiva dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)diper 10, poi, la svolta: termina l’incubo per uncon il ‘non luogo a procedere” arrivato dopo un decennio. E’ la storia, terribile, di un pensionato di Isola del Liri. L’uomo, costretto a difendersi dalla gravissima accusa diaggravata e lesioni nei confronti di una cittadina straniera, aiutante domestica, ha vissuto un incubo per dieci. Un’accusa che non ha però intaccato i rapporti con la moglie e i familiari ma che ha reso gli ultimi dieciun inferno. Secondo le accuse mosse a suo carico, l’uomo avrebbe abusato della domestica. Ma lui ha sempre negato, professandosi innocente. Alla fine del calvario, il giudice ha pienamente concordato con la linea difensiva dei ...

