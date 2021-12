Abbagnale “Buoni risultati, vogliamo canottaggio anche per bimbi” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ottenuto Buoni risultati nonostante qualche esperienza che poteva farci raccogliere qualcosa di più importante”. Così Giuseppe Abbagnale, presidente della Federcanottaggio, fotografa il 2021 dello sport che rappresenta e che guarda avanti, provando a coinvolgere i bambini abbassando da 10 a 6 gli anni d’età per avvicinarsi a questo sport. “Stiamo adottando questa politica per creare un indotto che permetta di conoscere in maniera anticipata il canottaggio attraverso un gioco, una multidisciplinarietà che possa avvicinare al nostro sport. Per questo stiamo adottando una nuova imbarcazione che ha delle caratteristiche di sicurezza particolari, proprio per questa età” ha detto l’ex bi-campione olimpico all’Italpress. Riavvolgendo il nastro all’indietro fino alle Olimpiadi di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ottenutononostante qualche esperienza che poteva farci raccogliere qualcosa di più importante”. Così Giuseppe, presidente della Feder, fotografa il 2021 dello sport che rappresenta e che guarda avanti, provando a coinvolgere i bambini abbassando da 10 a 6 gli anni d’età per avvicinarsi a questo sport. “Stiamo adottando questa politica per creare un indotto che permetta di conoscere in maniera anticipata ilattraverso un gioco, una multidisciplinarietà che possa avvicinare al nostro sport. Per questo stiamo adottando una nuova imbarcazione che ha delle caratteristiche di sicurezza particolari, proprio per questa età” ha detto l’ex bi-campione olimpico all’Italpress. Riavvolgendo il nastro all’indietro fino alle Olimpiadi di ...

